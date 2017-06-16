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Суд конфіскував у партії Вітренко 42,6 тис грн партійних внесків

У суді Вітренко не визнала свою провину
Голова проросійської "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко постановою суду оштрафована на 1,7 тис. гривень.
Суд конфіскував у партії Вітренко 42,6 тис грн партійних внесків Наталія Вітренко. Фото: telegraf.com.ua

Орім того, судовим рішенням передбачено конфіскацію 42,6 тис. гривень партійних внесків, повідомляє прес-служба Нацагенства щодо запобігання корупції з посиланням на рішення Печерського суду Києва.

Повідомляється, що порушення закону було встановлено в результаті розгляду справи за адмінпротоколом НАЗК за ст. 212-15 КУпАП (порушення встановленого законом одержання внесків політичною партією).

"За результатами аналізу звіту "Прогресивної соціалістичної партії України" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2016 року працівники Департаменту з питань запобігання політичної корупції виявили факт отримання коштів з порушенням чинного законодавства. Згідно з документальною базою, зібраної працівниками НАЗК, і складеним адмінпротоколом, членські внески і добродійні пожертвування здавалися на партійних зборах, які відбувалися один раз на місяць, з подальшим внесенням готівкових грошових коштів на банківський рахунок політичної сили. Таким чином, на поточний рахунок партії від довіреної особи зазначеної політичної сили протягом листопада-грудня 2016 року було здійснено 6 платежів на загальну суму 42 620 грн", - йдеться в повідомленні.

У суді Вітренко не визнала свою провину, проте факт її адміністративного правопорушення було доведено.

Як відомо, Наталія Вітренко є одним з найбільш проросійських політиків України, часто підтримує радикальні проімперські сили. Політичні погляди та програма Вітренко характерні антизахідною позицією - вона виступає проти вступу до НАТО та інтеграції України в деяких міжнародних організаціях, і натомість підтримує міждержавний союз з Росією та Білоруссю.

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