Суд конфіскував у партії Вітренко 42,6 тис грн партійних внесків

Голова проросійської "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко постановою суду оштрафована на 1,7 тис. гривень.

Орім того, судовим рішенням передбачено конфіскацію 42,6 тис. гривень партійних внесків, повідомляє прес-служба Нацагенства щодо запобігання корупції з посиланням на рішення Печерського суду Києва.

Повідомляється, що порушення закону було встановлено в результаті розгляду справи за адмінпротоколом НАЗК за ст. 212-15 КУпАП (порушення встановленого законом одержання внесків політичною партією).

"За результатами аналізу звіту "Прогресивної соціалістичної партії України" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2016 року працівники Департаменту з питань запобігання політичної корупції виявили факт отримання коштів з порушенням чинного законодавства. Згідно з документальною базою, зібраної працівниками НАЗК, і складеним адмінпротоколом, членські внески і добродійні пожертвування здавалися на партійних зборах, які відбувалися один раз на місяць, з подальшим внесенням готівкових грошових коштів на банківський рахунок політичної сили. Таким чином, на поточний рахунок партії від довіреної особи зазначеної політичної сили протягом листопада-грудня 2016 року було здійснено 6 платежів на загальну суму 42 620 грн", - йдеться в повідомленні.

У суді Вітренко не визнала свою провину, проте факт її адміністративного правопорушення було доведено.

Як відомо, Наталія Вітренко є одним з найбільш проросійських політиків України, часто підтримує радикальні проімперські сили. Політичні погляди та програма Вітренко характерні антизахідною позицією - вона виступає проти вступу до НАТО та інтеграції України в деяких міжнародних організаціях, і натомість підтримує міждержавний союз з Росією та Білоруссю.