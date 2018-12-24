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"Суд" Криму відхилив апеляцію ще одного українського моряка

Українця залишили в СІЗО до 24 січня
Підконтрольний окупаційній владі Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляційну скаргу й залишив під вартою захопленого Росією члена екіпажу катера "Нікополь" Владислава Костишина.
"Суд" Криму відхилив апеляцію ще одного українського моряка Фото: з відкритих джерел

Українця залишили в СІЗО до 24 січня, скоротивши термін перебування на одну добу через "технічну помилку", повідомляє "Крим.Реалії", повідомляє "Громадське".

Додамо, суд відхилив апеляції щодо трьох моряків: матроса Михайла Власюка, Богдана Головаша та офіцера ЗСУ Сергія Попова.

Усім українським морякам, захопленим Росією в Керченські протоці, інкримінують незаконне порушення "держкордону Росії", зроблене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою з використанням насильства або загрозою його використання.

Додамо, що Верховний суд Криму залишив під арештом чотирьох українських моряків, водночас, зменшив їхні терміни утримання під вартою на один день.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

 

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24 12 2018 18:17
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