"Суд" Криму відхилив апеляцію ще одного українського моряка

Українця залишили в СІЗО до 24 січня

Підконтрольний окупаційній владі Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляційну скаргу й залишив під вартою захопленого Росією члена екіпажу катера "Нікополь" Владислава Костишина.

Українця залишили в СІЗО до 24 січня, скоротивши термін перебування на одну добу через "технічну помилку", повідомляє "Крим.Реалії", повідомляє "Громадське".

Додамо, суд відхилив апеляції щодо трьох моряків: матроса Михайла Власюка, Богдана Головаша та офіцера ЗСУ Сергія Попова.

Усім українським морякам, захопленим Росією в Керченські протоці, інкримінують незаконне порушення "держкордону Росії", зроблене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою з використанням насильства або загрозою його використання.

Додамо, що Верховний суд Криму залишив під арештом чотирьох українських моряків, водночас, зменшив їхні терміни утримання під вартою на один день.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.