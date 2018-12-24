"Суд" Криму відхилив апеляцію ще одного українського моряка
Українця залишили в СІЗО до 24 січня, скоротивши термін перебування на одну добу через "технічну помилку", повідомляє "Крим.Реалії", повідомляє "Громадське".
Додамо, суд відхилив апеляції щодо трьох моряків: матроса Михайла Власюка, Богдана Головаша та офіцера ЗСУ Сергія Попова.
Усім українським морякам, захопленим Росією в Керченські протоці, інкримінують незаконне порушення "держкордону Росії", зроблене групою осіб за попередньою змовою або організованою групою з використанням насильства або загрозою його використання.
Додамо, що Верховний суд Криму залишив під арештом чотирьох українських моряків, водночас, зменшив їхні терміни утримання під вартою на один день.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
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