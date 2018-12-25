Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Суд" Криму залишив під арештом трьох полонених українських моряків

Це одинадцята відхилена апеляція для українських моряків
Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляції на арешт трьох українських моряків, захоплених на судні у Керченській протоці.
"Суд" Криму залишив під арештом трьох полонених українських моряків Фото: ТАСС

Суддя Андрій Палій відхилив апеляції на арешти мічмана Андрія Шевченка, старшого матроса катера "Нікополь" В’ячеслава Зінченка, а також капітана третього рангу Володимира Лісового, інформує "Крим.Реалії".

Водночас "суд" скоротив на добу термін перебування під вартою для Шевченка та Зінченка. Відтак, вони перебуватимуть у СІЗО не до 25, а до 24 січня 2019 року.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Додамо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає ймовірним звільнення Росією полонених українських моряків ще до Різдва.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 12 2018 13:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.