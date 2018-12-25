"Суд" Криму залишив під арештом трьох полонених українських моряків
Суддя Андрій Палій відхилив апеляції на арешти мічмана Андрія Шевченка, старшого матроса катера "Нікополь" В’ячеслава Зінченка, а також капітана третього рангу Володимира Лісового, інформує "Крим.Реалії".
Водночас "суд" скоротив на добу термін перебування під вартою для Шевченка та Зінченка. Відтак, вони перебуватимуть у СІЗО не до 25, а до 24 січня 2019 року.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Додамо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає ймовірним звільнення Росією полонених українських моряків ще до Різдва.
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