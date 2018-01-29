Суд Києва відмовив у проханні призупинити заборону на трансляцію серіалу "Свати" за участю Добронравова

Раніше до суду надійшов позов ТОВ "Кіноквартал" до Служби безпеки України, Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно

Окружний адміністративний суд Києва відмовив товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Кіноквартал" (студія "Квартал 95") в задоволенні заяви про забезпечення позовної заяви, що стосується заборони на трансляцію серіалу "Свати" за участю російського актора Федора Добронравова.

Про це йдеться в рішенні суду від 17 січня.

"Окружний адміністративний суд міста Києва постановив: у задоволенні заяви про забезпечення позову товариства з обмеженою відповідальністю "Кіноквартал" відмовити", - йдеться в ухвалі суду.

Зазначено, що раніше до суду надійшов позов ТОВ "Кіноквартал" до Служби безпеки України, Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно про визнання протиправними та скасування ряду рішень і постанов.

Позивач, зокрема, просив визнати протиправними дії СБУ та скасувати її постанову від 21 листопада 2017 року про заборону в'їзду в Україну громадянину Російської Федерації терміном на 3 роки. Також просив визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури України про внесення цього громадянина РФ до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці; визнати протиправним та скасувати наказ Держагентства України з питань кіно (Держкіно) про скасування державної реєстрації фільмів від 29 листопада 2017 року в частині скасування державної реєстрації та визнання недійсним державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Крім того, позивач подав заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу Держкіно "Про скасування державної реєстрації фільмів" від 29.11.2017 року в частині скасування державної реєстрації та визнання недійсним державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Відзначимо, що в рішенні суду не зазначено прізвище громадянин РФ. Однак, виходячи з рішень СБУ, Мінкультури та Держкіно, мова йде про російського актора Федора Добронравова.

Нагадаємо, що 29 листопада на своїй сторінці у Facebook очільник Державного комітету України з питань кіно Пилип Іллєнко написав, що Держкіно заборонило серіал "Свати".

аніше в Мінкульті заявили, що внесли російського актора Федора Добронравова, який знімається в серіалі "Свати" студії "Квартал 95", у так званий чорний список - перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це веде до заборони на показ серіалу.

До цього Служба безпеки ухвалила рішення заборонити в'їзд на три роки російському актору Федору Добронравову, який відомий за серіалом "Свати". Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська у відеозверненні заявила, що він публічно підтримує анексію Криму та відвідував окупований півострів, хоча сам Добронравов спростовує таку інформацію.

У відповідь художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який має безпосереднє відношення до серіалу, записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову.