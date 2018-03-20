Суд Києва залишив Рубана під арештом

Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на рішення Шевченківського районного суду Києва від 9 березні про арешт його на два місяці і залишив його під вартою.

На засіданні у вівторок суд відмовив захисту Рубана у зміні йому запобіжного заходу на домашній арешт, а також відмовив у взятті його на поруки позафракційному народному депутату України Надії Савченко, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Надію Савченко викликали на допит до Служби безпеки України у зв'язку з розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Володимира Рубана затримали вранці 8 березня на пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців.

Згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на Президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник план здійснити в Києві теракт з метою залякування населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту та із застосуванням стрілецької зброї і вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.

Крім того, Рубан нібито планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.

Водночас, сам Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій і мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

"Усі були в змові.... це організована операція двох служб", – заявив керівник "Офіцерського корпусу".