Суд Києва засудив Януковича до 13 років в'язниці

Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.

Януковича у цій справі обвинувачували за такими статтями Кримінального кодексу:

Частина 5 стаття 27 - "Види співучасників".

Частина 3 стаття 110 - "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Карається позбавленням волі на термін від семи до дванадцяти років.

Частина 1 стаття 111 - "Державна зрада". Карається позбавленням волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років.

Частина 2 стаття 437 - "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Карається позбавленням волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років.

Прокурори вимагають для Януковича максимального покарання - 15 років позбавлення волі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що судовий процес над Януковичем тривав 20 місяців 1 це 89 засідань та 19 томів доказів зі сторони обвинувачення. У справі виступили 37 свідків з боку обвинувачення та 15 з боку захисту.

Зазначимо, що адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що він та екс-президент не отримували повісток до суду у справі про держзрду.