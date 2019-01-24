Суд Києва засудив Януковича до 13 років в'язниці
Януковича у цій справі обвинувачували за такими статтями Кримінального кодексу:
Частина 5 стаття 27 - "Види співучасників".
Частина 3 стаття 110 - "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Карається позбавленням волі на термін від семи до дванадцяти років.
Частина 1 стаття 111 - "Державна зрада". Карається позбавленням волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років.
Частина 2 стаття 437 - "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Карається позбавленням волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років.
Прокурори вимагають для Януковича максимального покарання - 15 років позбавлення волі.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що судовий процес над Януковичем тривав 20 місяців 1 це 89 засідань та 19 томів доказів зі сторони обвинувачення. У справі виступили 37 свідків з боку обвинувачення та 15 з боку захисту.
Зазначимо, що адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що він та екс-президент не отримували повісток до суду у справі про держзрду.
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