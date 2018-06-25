Суд арештував двох неповнолітніх нападників на ромів
Відтак, під варту взяли 17-річного Данила та 16-річного Олега, повідомляє видання ZAXID.NET.
Судове засідання відбувалося 25 червня за зачиненими дверима, адже фігуранти ще неповнолітні. Батьки хлопців відмовилися від коментарів.
Адвокат одного з підозрюваного Віктор Пономаренко повідомив, що оскаржуватиме рішення в апеляційній інстанції.
"Із запобіжним заходом, я вважаю, що він надміру суворий", — сказав захисник.
Хлопцям інкримінують хуліганські дії з важкими наслідками — стаття 296 КК України.
Справи щодо інших учасників нападу розглядатимуть 26 червня.
Нагадаємо, в суботу пізно ввечері внаслідок нападу на табір ромів на околиці Львова загинула людина, ще кілька були травмовані. Глава Нацполіції заявив, що всіх причетних до нападу затримали.
Рада Європи засудила напад на табір ромів.
Міністерство закордонних справ України закликає Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини за участю правоохоронців негайно розглянути напад на ромів у Львові.
Представники ромської нацменшини в Україні та ромські організації не розглядають можливість помсти у відповідь на погроми ромських таборів.
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