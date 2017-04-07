Суд лишив під вартою Штепу, яку підозрюють у сепаратизмі

Ленінський районний суду міста Харкова відмовив у задоволенні клопотання захисту про скасування арешту екс-мерові Слов'янська Нелі Штепі

На черговому засіданні у справі колишнього міського голови Слов'янська суд допитав свідка з боку обвинувачення. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"На наступному засіданні, 20 липня, заплановано продовжити допит свідків", - йдеться у повідомленні.

На думку адвоката екс-мера Дмитра Марченка, підстав для подальшого утримання під вартою його підзахисної немає.

"Прокуратура не вказує на жодні ризики. Вона має обґрунтовувати необхідність продовження кожного разу, і кожного разу вона цього не робить", - сказав Марченко.

Однак суд відмовив у задоволенні клопотання захисту про скасування запобіжного заходу Штепі.

Як повідомлялося, раніше колегія Комінтернівського райсуду Харкова, що слухала справу Штепи, прийняла рішення про свій відвід. Тепер її справу слухають з початку вчетверте.

Нагадаємо, раніше справа Штепи слухалася в Червонозаводському райсуді Харкова, де змінилися дві колегії суддів: під головуванням Дениса Чудовського (звільнений за порушення присяги) та Віктора Єжова (відведений внаслідок порушення щодо нього провадження за фактом сприяння терористичному угрупованню).

Раніше, Червонозаводський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, обвинуваченій в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і створенні терористичної групи, ще на два місяці.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У травні депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.