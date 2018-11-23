Суд Москви продовжив арешт Рудьковському
"Клопотання слідчого задовольнити. Продовжити відносно Рудьковського запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 27 січня", - оголосила рішення суддя Юлія Сафіна, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Інтерфакс".
Таким чином суд відмовив захисту, який пропонував відпустити колишнього чиновника під заставу в 10 мільйонів рублів.
Судовий розгляд проходило без участі обвинуваченого, який з 6 листопада перебуває на стаціонарній комплексній психіатричній експертизі в інституті ім.Сербського.
Рудьковського звинувачують у нападі на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин (ч. 2 ст. 360 КК РФ).
За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський, діючи в групі з членами "Правого сектора", брав участь у псуванні майна посольства Росії в Києві, яке закидали камінням, яйцями, фарбою. Збиток, завданий будівлі, оцінили в 15 млн рублів.
За словами адвокатів, Рудьковський частково визнає вину. Зокрема, він визнає, що кинув один камінь в будівлю посольства, який у підсумку не долетів. Разом з тим, стверджують його захисники, екс-депутат був змушений зробити це "під тиском натовпу", тому кваліфікацію "в складі групи", він заперечує.
Рудьковський був заочно арештований в РФ 26 травня 2016 року у справі про напад на російське посольство в Києві.
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