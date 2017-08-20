Московський суд відмовився арештувати турбіни Siemens

Суддя Арбітражного суду Москви відмовився заарештувати за позовом німецького концерну Siemens чотири газотурбінні установки, які були доставлені до Криму.

18 серпня суд виніс рішення "Про відмову в прийнятті забезпечувальних заходів", - повідомляє російський портал "Електронне правосуддя".

Як повідомлялося, в липні Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Відповідачами за позовом є ВАТ "ВО" Технопромекспорт ", ТОВ" ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "Сіменс Технології газових Турбін" (спільне підприємство Siemens і російської компанії "Силові машини").

У німецькому концерні стверджують, що отримали з надійних джерел інформацію про те, що принаймні дві з чотирьох газотурбінних установок, які були поставлені для проекту в Тамані, опинилися в Криму. Як заявляє Siemens, такий розвиток подій є явним порушення контрактів, що забороняють клієнту постачати обладнання на півострів.

"Внаслідок цього Siemens ініціював кримінальне розслідування відносно відповідальних осіб. Більш того, Siemens подав позови про припинення будь-яких додаткових поставок до Криму і повернення вже доставленого обладнання в його початкове місце призначення - Тамань", - сказав представник компанії Вольфрам Трост.

Як відомо, Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".