Суд Миколаєва розглядає справу екс-керівника міліції, причетного до розгону Євромайдану

Шевчук обвинувачується за статтями про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу

Центральний районний суд міста Миколаєва знову почав розглядати кримінальне провадження щодо екс-керівника міського управління УМВС України в Миколаївській області Олега Шевчука, якого обвинувачують в розгоні місцевого Євромайдану.

"У Центральному районному суді м. Миколаєва відбулось підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо екс-керівника Миколаївського міського управління УМВС України в Миколаївській області Олега Шевчука. Дослідивши матеріали справи, суд ухвалив призначити кримінальне провадження до судового розгляду на 08.11.2017 року", - йдеться у повідомленні прес-служби Центрального райсуду Миколаєва.

Зазначається, що Шевчук обвинувачується за статтями про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства та в незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч.2 ст. 365, ст.340 КК України) під час подій восени 2013 року.

21 квітня 2017 року після дворічного розгляду справи вироком Центрального райсуду Шевчука було виправдано за відсутністю в його діях складу кримінальних правопорушень. Проте у липні 2017 року зазначений вирок було скасовано Апеляційним судом Миколаївської області, а справу скеровано на новий судовий розгляд.

У листопаді 2013 року Шевчук разом зі своїми підопічними силовими методами зірвали спробу миколаївських євромайданівців встановити намети на центральній площі міста. Суд тривав майже два роки і закінчився виправдальним вироком. Тепер екс-правоохоронця судитимуть заново у тому ж суді.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва призначив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту заступникові начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолію Серединському, якого підозрюють у координації дій спецпідрозділів "Беркуту" під час Євромайдану.