Суд на Луганщині 15-ий раз продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову
"Старобільський райсуд Луганської області сьогодні продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на два місяці екс-регіоналу Олександру Єфремову", - повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Зазначимо, Старобільський райсуд уже 15-ий раз продовжує термін тривання під вартою Єфремову, його справу розглядають у суді майже 2 роки.
У грудні 2018 року суд продовжив арешт екс-голові фракції Партії регіонів Єфремову до 31 січня.
Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Олександра Єфремова 16 січня 2017 року.
Колишнього депутата звинувачують у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню Управління Служби безпеки України і у створенні самопроголошеної "Луганської народної республіки".
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