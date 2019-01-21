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Суд на Луганщині 15-ий раз продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову

Його справу розглядають у суді майже 2 роки
Суд на Луганщині продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову.
Суд на Луганщині 15-ий раз продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову Олександр Єфремов. Фото: ukrafoto.com

"Старобільський райсуд Луганської області сьогодні продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на два місяці екс-регіоналу Олександру Єфремову", - повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Зазначимо, Старобільський райсуд уже 15-ий раз продовжує термін тривання під вартою Єфремову, його справу розглядають у суді майже 2 роки.

У грудні 2018 року суд продовжив арешт екс-голові фракції Партії регіонів Єфремову до 31 січня.

Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області почав розглядати справу проти Олександра Єфремова 16 січня 2017 року.

Колишнього депутата звинувачують у сепаратизмі, державній зраді, організації захоплення Луганської обласної державної адміністрації, поплічництві захопленню Управління Служби безпеки України і у створенні самопроголошеної "Луганської народної республіки".

 

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21 01 2019 23:43
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