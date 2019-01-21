Суд на Луганщині 15-ий раз продовжив арешт екс-регіоналу Єфремову

Його справу розглядають у суді майже 2 роки

Суд на Луганщині продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову.

"Старобільський райсуд Луганської області сьогодні продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на два місяці екс-регіоналу Олександру Єфремову", - повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Зазначимо, Старобільський райсуд уже 15-ий раз продовжує термін тривання під вартою Єфремову, його справу розглядають у суді майже 2 роки.

У грудні 2018 року суд продовжив арешт екс-голові фракції Партії регіонів Єфремову до 31 січня.