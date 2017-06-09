Суд над підозрюваними у справі MH17 відбудеться в Гаазі

Розслідування ще триває, і нікому звинувачення ще не висунуто

Міністр безпеки та юстиції Нідерландів Стеф Блок, виступаючи в парламенті, заявив, що судовий процес над підозрюваними у збитті літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 відбудеться у суді міста Гаага.

"Суд у Гаазі є найбільш логічним вибором для цього процесу", - сказав Стеф Блок, додавши, що засідання, можливо, буде проводитися не в Гаазі, а в місці за межами міста, інформує NOS.

Раніше була досягнута домовленість про те, що підсудні підлягають кримінальному переслідуванню за законодавством Нідерландів.

Кримінальне розслідування обставин катастрофи все ще триває. Офіційно нікого ще не оголошували підозрюваними і не висували звинувачень. Досі не можна точно сказати, чи підозрювані будуть присутні в Гаазі.

"Я не гарантую, що це буде можливим, але ми зробимо все, що від нас залежить", - сказав Блок. Підозрювані також можуть бути засуджені заочно.

Як інформував iPress.ua, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.