Суд над Януковичем перенесли на невизначений термін

Адвокати екс-президента сумніваються, що справа перебуває в юрисдикції саме Печерського райсуду

Печерський райсуд Києва на невизначений термін відклав розгляд клопотання ГПУ щодо надання дозволу на заочне досудове розслідування проти Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Сьогодні адвокати Януковича спочатку заявили про відвід прокурорів Руслана Кравченка та Максима Крима, однак це клопотання суддя не задовольнила, - повідомляє УНІАН.

Після цього адвокати подали ще одне клопотання з проханням призупинити розгляд клопотання ГПУ, оскільки попросили Апеляційний суд Києва визначити, який саме суд має розглядати цю справу, бо сумніваються, що вона перебуває в юрисдикції саме Печерського райсуду.

Суддя Христина Тарасюк задовольнила це клопотання й оголосила перерву в засіданні на невизначений термін, оскільки питання щодо проведення наступного засідання залежатиме від рішення Апеляційного суду.

Разом з тим прокурори вважають, що дане клопотання адвокатів Януковича призведе лише до затягування часу, оскільки абсолютно впевнені, що Апеляційний суд поверне клопотання Генпрокуратури до Печерського райсуду.

Відзначимо, що вчора Юрій Луценко заявив, що по справі про держзраду Віктора Януковича важливі свідчення дав депутат Держдуми РФ.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва оголосив про підозру у вчиненні державної зради екс-президенту Віктору Януковичу. Луценко також стверджує, що захист Януковича отримав повідомлення про підозру екс-президенту.

Проте, захист колишнього президента Віктора Януковича повернув до ГПУ підозру у держзраді, оголошену генеральним прокурором Юрієм Луценком під час допиту.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко стверджував, що до кінця року – початку наступного до суду передадуть справи щодо створення злочинної організації Віктором Януковичем та його оточенням за 255 статтею.