Суд над Януковичем розпочнеться в березні, якщо Рада прийме потрібний закон, - Луценко
"Починаючи з березня, якщо Верховна Рада прийме закон про вдосконалення процедури заочного засудження, з березня місяця, ми почнемо судовий розгляд справи у державній зраді Януковича. До цього все готове. Зроблена дуже важлива суспільна і дуже важка юридична робота. Тепер я б дуже хотів, щоб депутати відкрили нам двері до початку процесу", - заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу.
Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.
Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.
У свою чергу Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.
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