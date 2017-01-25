Інформацію про телефонні дзвінки з січня по березень 2014 року заборонено видаляти, - суд

Печерський районний суд Києва арештував сервери з інформацією про телефонні з'єднання всіх абонентських номерів усіх мобільних операторів України з січня по березень 2014 року.

Ухвали суду від 17 січня (1, 2, 3, 4) доступні в Єдиному реєстрі судових рішень.

З клопотанням про арешт до суду звернулася Генпрокуратура в рамках розслідування справи про події на Майдані, пояснюючи, що термін зберігання інформації про з'єднання абонентів у більшості випадків не перевищує трьох років. Однак ця інформація може знадобитися слідчим надалі.

Суд задовольнив клопотання, наклав арешт і заборонив будь-яким службовим та посадовим особам компаній "Лайфселл", "МТС", "Тримоб" і "Укртелеком" розпоряджатися всіма носіями інформації (жорсткі диски, сервери і т.д.) в частині знищення, пошкодження, зміни, перетворення інформації за період з 18 січня 2014-го по 16 березня 2014 року.

Арештовано сервери з інформацією про вхідні та вихідні дзвінки всіх абонентських номерів на території України із зазначенням дати і часу, тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулися, а також серійних номерів мобільного пристрою.

Також повинна зберігатися інформація про надіслані й отримані текстові та інші повідомлення (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) з цих номерів із зазначенням дати і часу надсилання, отримання, абонентських номерів, з яких вони надійшли або на які надсилалися; про місце перебування абонентських номерів із зазначенням адрес базових станцій.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура оголосила в розшук колишнього міністра оборони Павла Лебедєва за підозрою у сприянні правоохоронцям при розгоні Євромайдану.