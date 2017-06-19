Суд націоналізував Одеський нафтопереробний завод

Суворовський районний суд Одеси 19 червня ухвалив рішення про спецконфіскацію цілісного майнового комплексу Одеського нафтопереробного заводу у власність держави.

"Завод перейшов у власність держави в особі Кабінету Міністрів. Сподіваюся на швидкий і прозорий аукціон з приватизації. Дякую команді прокурора Одеської області Жученко і суддям Суворовського райсуду", - повідомили в Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко і його прес-секретар Лариса Сарган.

Нагадаємо, Одеський НПЗ раніше належав Сергію Курченку. Він купив завод на початку 2013 року і використовував його для оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів в порядку реекспорту. Насправді паливо продавали в Україні без обов'язкових митних платежів.

В кінці травня Курченку пред'явили підозру в махінаціях з 800 тисячами тонн нафтопродуктів. Йому інкриміновано створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

Сергій Курченко також проходить підозрюваним у кількох інших кримінальних справах. Зокрема, йому закидають розкрадання 5,6 млрд гривень, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку, а також понад 2 млрд гривень при операціях зі зрідженим газом.

Сам Курченко переховується в Росії.