Суд не буде арештовувати двох екс-командирів "Беркуту" за розгін Майдану

Шевченківський районний суд Києва відмовився змінювати запобіжний захід двом колишнім командирам київського "Беркуту" Андрію Дидюку та Євгену Антонову з особистих зобов'язань на тримання під вартою.

"Суд відмовляє у задоволенні цього клопотання. Вказане клопотання не є обґрунтованим, а тому не може бути задоволеним", - повідомила суддя Олена Мєлєшак, інформує "Укрінформ".

Клопотання про зміну запобіжного заходу заявили представники потерпілих. Вони аргументували це тим, що Дидюк та Антонов навмисно не з'являються на судові засідання у справі про розгін активістів Майдану 30 листопада 2013 року, тим самим "зриваючи та затягаючи судовий процес".

Прокурор підтримав клопотання потерпілих, водночас адвокати та самі підозрювані виступили проти цього.

Після цього сторона потерпілих заявила про відвід судді Мєлєшак. Вона прийняла заяву та оголосила про перерву у судовому засіданні до того, як буде розглянута відповідна заява іншим суддею Шевченківського райсуду.

Євген Антонов та Андрій Дидюк мають запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. У цій справі як підозрювані також проходять колишні бійці спецпідрозділу "Беркут" Микола Тягнирядно та Юрій Шевченко.

Нагадаємо, Національна поліція відсторонила від служби 13 "екс-беркутівців".

Як повідомляв IPress.ua, ГПУ завершила досудове слідство стосовно колишнього командира роти столичного "Беркуту", командира взводу та п’ятьох їхніх підлеглих міліціонерів які заподіяли тілесні ушкодження відвідувачам Українського дому.