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Суд не дозволив арештувати майно Мартиненка

САП клопотала в суді про арешт квартир та авто екс-депутата
Солом'янський райсуд столиці не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт майна екс-нардепа Миколи Мартиненка.
Суд не дозволив арештувати майно Мартиненка Микола Мартиненко. Фото: espreso.tv

"Вчора відбулося засідання Солом`янського райсуду, на якому розглядалося клопотання прокуратури про арешт майна. Наскільки мені відомо, суд відмовив Спеціалізованій прокуратурі в арешті майна Мартиненка", - повідомив адвокат Петро Бойко, пише "Укрінформ".

Бойко додав, що САП клопотала в суді про арешт квартир та авто екс-депутата. 

Нагадаємо, Апеляційний суд Києва залишив чинним попереднє рішення суду щодо взяття екс-нардепа на поруки народними депутатами без змін.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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