Суд заборонив Фірташу проводити роботи на одному з найбільших титанових родовищ у світі

Суд скасував розпорядження голови Коростенської РДА про затвердження детального плану території земельних ділянок під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища.

Так постановив Житомирський окружний адміністративний суд.

В жовтні 2013 року голова Коростенської РДА надав дозвіл ТОВ "Валки-Ільменіт" на розробку детального плану території земельних ділянок під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища за межами населених пунктів Меленівської, Хотинівської, Стремигородської, Новаківської сільських рад Коростенського району, інформують "Наші гроші".

Спочатку замовником розроблення детального плану родовища було "Валки-Ільменіт", але через рік ця функція перейшла до Коростенської РДА. В травні 2015 році голова РДА своїм розпорядженням затвердив детальний план територій.

В кінці минулого року прокуратура звернулася до суду з вимогою скасувати це розпорядження. В суді прокурор пояснив, що при затвердженні документу не було враховано план забудови району від 1982 року, в межі родовища увійшли сільгоспземлі, змінити цільове призначення яких забороняє мораторій.

Крім того, затвердження плану проводилося без громадських слухань у всіх населених пунктах, що входять до території родовища. Всі аргументи прокуратури суд відхилив, крім останнього.

Суд встановив, що проведенням громадських слухань повинен був займатися замовник детального плану території – Коростенська РДА, або передати ці повноваження органам самоврядування населених пунктів, які межують з родовищем. Але обов’язкові громадські слухання були проведені тільки однією сільрадою – Стремигородською.

Три інші сільради такі обговорення не провели. Тому суд визнав незаконним і скасував розпорядження про затвердження детального плану території під розміщення ГЗК Стремигородського апатит-ільменітового родовища.

ТОВ "Вальки Ільменіт" зареєстроване на кіпрську компанію "Діаго ентерпрайзез лімітед" ("Diago enterprises limited") та ПАТ "Юкрейніан кемікал продактс", бенефіціаром фірми вказаний Дмитро Фірташ.

Раніше Group DF Фірташа повідомила, що на початок минулого року проектна документація по ТЕО будівництва кар’єра на Стремигородському родовищі пройшла державну експертизу ДП "Укрміськбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

"Валки-Ільменіт" входить до титанового бізнесу Групи, і займається видобутком і збагаченням титановмістних руд. Підприємство володіє спецдозволом на видобуток апатит-ільменітових руд Стремигородського родовища до 2032 року. Це родовище із прогнозними запасами 1,2 млрд тон руди є одним з найбільших у світі.

Законодавство передбачає, що без затвердженого детального плану території заборонена передача земельних ділянок державної або комунальної власності в приватне користування.