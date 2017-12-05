Суд не дозволив Нацбанку арештувати нафтобазу Курченка
Про це свідчать матеріали суду, інформують Українські новини.
У 2014 році Національний банк звернувся в суд з вимогою стягнути в рахунок заборгованості у розмірі 787 млн гривень Реал-банку перед регулятором заставне майно - нафтобазу в Херсоні (Реал-банк і нафтобаза належать Сергію Курченку).
У листопаді 2015 року Виконавча служба заарештувала нафтобазу і заборонила здійснювати її продаж.
Протягом 2015-2016 НБУ неодноразово звертався до суду з вимогою скасувати арешт майна у зв'язку з необхідністю його подальшої реалізації.
В березні 2016 року суд відмовив главі Нацбанку у скасуванні арешту нафтобази.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що власник нафтобази Курченко і екс-начальник департаменту нафтопродуктів ВЕТЕК Сергій Кривий оголошені в розшук, а кримінальне провадження не зупинено у зв'язку з їх розшуком.
Сама ж нафтобаза може бути речовим доказом.
11 жовтня 2016 Госпсуд Києва задовольнив вимогу НБУ і скасував арешт нафтобази.
Не погоджуючись з рішенням суду, Нацполіція звернулася в Київський апеляційний господарський суд зі скаргою, в якій просила скасувати рішення.
17 січня Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію Нацполіції і скасував рішення Госпсуду Києва про скасування арешту нафтобази.
24 квітня Вищий госпсуд відмовив НБУ скасування арешту і залишив у силі постанову Київського апеляційного суду.
Зазначимо, Національний банк розраховував продати Херсонський нафтопереробний комплекс у 2016 році.
Херсонський нафтопереробний комплекс виступав заставним майном по виділеному Реал-банку стабкредиту 800 млн гривень.
Відзначимо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.
У лютому суд призначив 5 років позбавлення волі умовно колишній працівниці "Реал банку" Ользі Шеєнко, яка під керівництвом бізнесмена-втікача Сергія Курченка була причетною до заволодіння 787,39 млн грн Нацбанку та 5,91 млрд гривень ПАТ "Реал банк".
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