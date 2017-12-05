Суд не дозволив Нацбанку арештувати нафтобазу Курченка

Зазначимо, Національний банк розраховував продати Херсонський нафтопереробний комплекс у 2016 році

Вищий господарський суд 24 квітня відмовив Національному банку у скасуванні арешту нафтобази в Херсоні, яка належить бізнесмену Сергію Курченко.

Про це свідчать матеріали суду, інформують Українські новини.

У 2014 році Національний банк звернувся в суд з вимогою стягнути в рахунок заборгованості у розмірі 787 млн гривень Реал-банку перед регулятором заставне майно - нафтобазу в Херсоні (Реал-банк і нафтобаза належать Сергію Курченку).

У листопаді 2015 року Виконавча служба заарештувала нафтобазу і заборонила здійснювати її продаж.

Протягом 2015-2016 НБУ неодноразово звертався до суду з вимогою скасувати арешт майна у зв'язку з необхідністю його подальшої реалізації.

В березні 2016 року суд відмовив главі Нацбанку у скасуванні арешту нафтобази.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що власник нафтобази Курченко і екс-начальник департаменту нафтопродуктів ВЕТЕК Сергій Кривий оголошені в розшук, а кримінальне провадження не зупинено у зв'язку з їх розшуком.

Сама ж нафтобаза може бути речовим доказом.

11 жовтня 2016 Госпсуд Києва задовольнив вимогу НБУ і скасував арешт нафтобази.

Не погоджуючись з рішенням суду, Нацполіція звернулася в Київський апеляційний господарський суд зі скаргою, в якій просила скасувати рішення.

17 січня Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію Нацполіції і скасував рішення Госпсуду Києва про скасування арешту нафтобази.

24 квітня Вищий госпсуд відмовив НБУ скасування арешту і залишив у силі постанову Київського апеляційного суду.

Зазначимо, Національний банк розраховував продати Херсонський нафтопереробний комплекс у 2016 році.

Херсонський нафтопереробний комплекс виступав заставним майном по виділеному Реал-банку стабкредиту 800 млн гривень.

Відзначимо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.

У лютому суд призначив 5 років позбавлення волі умовно колишній працівниці "Реал банку" Ользі Шеєнко, яка під керівництвом бізнесмена-втікача Сергія Курченка була причетною до заволодіння 787,39 млн грн Нацбанку та 5,91 млрд гривень ПАТ "Реал банк".