Суд не схотів слухати експертів, які заявили про шалену швидкість Зайцевої під час ДТП
"Суддя Віктор Попрас відмовив Сергію Перепелиці - адвокату другого фігуранта справи Геннадія Дронова - у виклику до суду експертів з Дніпра, щоб вони роз'яснили свої розрахунки швидкості руху авто Зайцевої. За словами адвоката, ці роз'яснення можуть вплинути на позицію прокуратури і, можливо, стануть підставою для зміни обвинувального акту. Проте суддя роз'яснив, що виклик експертів - право суду, і на виклику наполягає тільки захист Дронова. До того ж, прокурор і без виклику експертів може врахувати висновки експертизи", - зазначили у суді, повідомляє "Укрінформ".
У той же час, додали в суді, адвокат потерпілих Лариса Матвєєва попросила суд допитати експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які проводили додаткову експертизу Зайцевої: "Суд вирішив викликати на допит цих експертів".
Нагадаємо, що Київський райсуд Харкова розцінив результати автотехнічної експертизи швидкості руху автомобіля Lexus Олени Зайцевої, проведеної в Дніпропетровському науково-дослідному інституті судових експертиз як належний доказ.
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