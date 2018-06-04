Суд не відпускав затриманого капітана кримського судна "Норд" - прокуратура

Запобіжний захід ще не обрали

Прокуратура Автономної Республіки Крим заявляє, що Херсонський міський суд не відпускав з під варти затриманого капітана судна "Норд".

"Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 1 ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу", — йдеться в повідомленні.

Відповідно до ч. 1 ст. 186 КПК України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту затримання підозрюваного.

Зазначається, що строк, відведений для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу ще не закінчився.

"Оскільки підозрюваний капітан судна "Норд" фактично був затриманий 04.04.2018 о 06 год. 51 хв., сімдесяти двох годинний строк, відведений для розгляду клопотання завершується о 06 год. 51 хв. 07.04.2018", — пояснили правоохоронці.

Засідання Херсонського міського суду призначено на 13:00 6 квітня.

Раніше російська інформагенція "Інтерфакс" повідомила, що суд відпустив капітана арештованого російського судна "Норд".

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що у діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.