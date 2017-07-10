Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Суд не відсторонив від посади у Нацполіції підозрюваного у "справі Майдану" Серединського

Раніше суд призначив нічний домашній арешт Анатолію Серединському
Печерський районний суд Києва відмовив у відстороненні працівника Нацполіції Анатолія Серединського від посади.
Суд не відсторонив від посади у Нацполіції підозрюваного у "справі Майдану" Серединського Фото: Громадське

"Мене тимчасово відрядили з Департаменту превентивної діяльності до Департаменту поліції охорони. Це зробили для того, аби унеможливити моє спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні", — сказав Серединський у коментарі Громадському.

Водночас, адвокати на засіданні представили клопотання, в якому перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий і начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін просять суд не відстороняти підозрюваного Серединського від займаної посади.

Судове засідання щодо відсторонення іншого підозрюваного Ігоря Бабича перенесено на 10 жовтня.

Раніше суд призначив нічний домашній арешт Анатолію Серединському.

29 вересня ГПУ повідомила про підозру 3 екс-посадовцям МВС Поготову, Серединському і Бабичу у злочинах проти майданівців.

З'ясувалось, що 2 з них на даний час займають керівні посади в Нацполіції.

Серединський у 2014 році обіймав посаду начальника відділу служби управління організації конвойних підрозділів департаменту громадської безпеки МВС.

Його підозрюють у координації дій спецпідрозділів та їх заохоченні.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура вручила підозри двом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут" про причетність до розгону акції протесту на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 10 2017 13:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.