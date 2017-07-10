Суд не відсторонив від посади у Нацполіції підозрюваного у "справі Майдану" Серединського

Печерський районний суд Києва відмовив у відстороненні працівника Нацполіції Анатолія Серединського від посади.

"Мене тимчасово відрядили з Департаменту превентивної діяльності до Департаменту поліції охорони. Це зробили для того, аби унеможливити моє спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні", — сказав Серединський у коментарі Громадському.

Водночас, адвокати на засіданні представили клопотання, в якому перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий і начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін просять суд не відстороняти підозрюваного Серединського від займаної посади.

Судове засідання щодо відсторонення іншого підозрюваного Ігоря Бабича перенесено на 10 жовтня.

Раніше суд призначив нічний домашній арешт Анатолію Серединському.

29 вересня ГПУ повідомила про підозру 3 екс-посадовцям МВС Поготову, Серединському і Бабичу у злочинах проти майданівців.

З'ясувалось, що 2 з них на даний час займають керівні посади в Нацполіції.

Серединський у 2014 році обіймав посаду начальника відділу служби управління організації конвойних підрозділів департаменту громадської безпеки МВС.

Його підозрюють у координації дій спецпідрозділів та їх заохоченні.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура вручила підозри двом колишнім бійцям спецпідрозділу "Беркут" про причетність до розгону акції протесту на Майдані Незалежності в Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу міліції "Беркут" Сергія Лободу, підозрюваного в нападі та побитті активістів Автомайдану в Києві в січні 2014 року.