Суд не взяв під варту трьох фігурантів справи розкрадань в "Укрзалізниці"
Клопотання прокурорів 17 січня розглядав Солом’янський районний суду Києва, повідомляє у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Сторона обвинувачення клопотала про запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, але суд виніс інші рішення.
"Проте слідчими суддями стосовно двох підозрюваних осіб обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, ще одній особі обрано заставу в розмірі 1,921 млн гривень".
У САП кажуть, що вирішать, чи подавати апеляції на ці ухвали, після отримання повного їх тексту.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро 15 січня повідомило сімом особам про підозру у заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці". Крім того, детективи НАБУ підготували проект подання на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата.
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