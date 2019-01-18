Суд не взяв під варту трьох фігурантів справи розкрадань в "Укрзалізниці"

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, але суд виніс інші рішення

Суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у розкраданні 93 мільйонів "Укрзалізниці" – двом присудили нічний домашній арешт, одному – 1,9 мільйона гривень застави.

Клопотання прокурорів 17 січня розглядав Солом’янський районний суду Києва, повідомляє у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, але суд виніс інші рішення.

"Проте слідчими суддями стосовно двох підозрюваних осіб обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, ще одній особі обрано заставу в розмірі 1,921 млн гривень".

У САП кажуть, що вирішать, чи подавати апеляції на ці ухвали, після отримання повного їх тексту.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро 15 січня повідомило сімом особам про підозру у заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці". Крім того, детективи НАБУ підготували проект подання на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата.