Суд не задовільнив прохання НАБУ змінити запобіжний захід заступнику Труханова
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного суду Києва, відмовившись задовольнити клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про зміну запобіжного заходу Вугельману. Про це повідомляє прес-служба суду.
Нагадаємо, 1 березня суддя Солом`янського районного суду Максим Вишняк відмовився задовольнити клопотання прокурора САП про відсторонення Вугельмана на час розслідування.
27 лютого, Солом'янський районний суд Києва також зберіг на посаді й самого мера Одеси Геннадія Труханова. Останнього НАБУ вважає організатором схеми, яка й стала підставою для кримінального провадження. Детективи вважають, що Труханов разом з ще сімома чиновниками створили схему для купівлі будівлі для Європейської мерії за значно завищеної ціною. Спершу місто заплатило за нього 185 млн грн., а незадовго до цього його придбали за 11,5 млн грн.
19 лютого Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, яких підозрюють у привласненні майна, здали свої закордонні паспорти.
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