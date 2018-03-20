Суд не задовільнив прохання НАБУ змінити запобіжний захід заступнику Труханова

Апеляційний суд залишив на поруках народного депутата Дмитра Голубова заступника міського голови та фігуранта розслідування НАБУ про корупцію в міськраді Одеси Павла Вугельмана.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного суду Києва, відмовившись задовольнити клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про зміну запобіжного заходу Вугельману. Про це повідомляє прес-служба суду.

Нагадаємо, 1 березня суддя Солом`янського районного суду Максим Вишняк відмовився задовольнити клопотання прокурора САП про відсторонення Вугельмана на час розслідування.

27 лютого, Солом'янський районний суд Києва також зберіг на посаді й самого мера Одеси Геннадія Труханова. Останнього НАБУ вважає організатором схеми, яка й стала підставою для кримінального провадження. Детективи вважають, що Труханов разом з ще сімома чиновниками створили схему для купівлі будівлі для Європейської мерії за значно завищеної ціною. Спершу місто заплатило за нього 185 млн грн., а незадовго до цього його придбали за 11,5 млн грн.

19 лютого Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, яких підозрюють у привласненні майна, здали свої закордонні паспорти.