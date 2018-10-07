Суд не зміг продовжити арешт Савченко

Тепер потрібно заново визначити суддю, який вирішить, чи продовжувати Савченко арешт

Клопотання прокуратури про продовження арешту нардепа Надії Савченко направили на повторне визначення слідчого судді.

Таке рішення у вівторок ухвалив Шевченківський райсуд Києва.

"Клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою… направити керівнику апарату Шевченківського районного суду міста Києва для визначення слідчого судді", – оголосила суддя Оксана Хардіна.

Під час засідання обвинувачення заявило відвід судді Олени Мєлєшак, яка мала розглядати продовження арешту.

Прокурор вважав, що під час визначення слідчого судді "порушено правило… щодо автоматизованого розподілу справ". Підставою стало те, що суддя в день розподілу перебувала у відпустці.

Клопотання обвинувачення задовольнили, тому тепер потрібно заново визначити суддю, який вирішить, чи продовжувати Савченко арешт.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці. Луценко показав у сесійній залі парламенту фільм нібито з доказами того, що Савченко причетна до схеми вивезення зброї з окупованих територій для вчинення теракту в Києві. Він також стверджує, що гроші на підготовку теракту Савченко нібито давав екс-переговорник щодо звільнення заручників Володимир Рубан.

23 березня Надію Савченко взяли під варту на 2 місяці без можливості застави. Під час засідання суду Савченко заявила про початок голодування.

Станом на 29 березня, Савченко голодувала вже шостий день, коли Апеляційний суд Києва залишив її під вартою, таким чином не задовольнивши скаргу її адвокатів.

15 травня суд залишив Савченко під вартою ще на два місяці.

22 травня Апеляційний суд Києва також залишив Савченко під вартою.