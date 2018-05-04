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Суд Німеччини звільнив екс-лідера Каталонії Пучдемона під заставу

Суд звільнив Пучдемона під заставу у розмірі 75 тисяч євро
У Німеччині суд звільнив під заставу колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який перебував під вартою.
Суд Німеччини звільнив екс-лідера Каталонії Пучдемона під заставу Фото: lesoir.be

Суд звільнив Пучдемона під заставу у розмірі 75 тисяч євро. Суд продовжить розгляд можливої видачі політика Іспанії, - повідомляє la Vanguardia.

Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.

 

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05 04 2018 21:54
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