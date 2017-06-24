Суд обрав посереднику Гужви запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Прізвище та ім'я затриманого не розголошується

Шевченківський районний суд Києва обрав затриманому разом з керівником інтернет-видання "Страна.ua" Ігорем Гужвою посереднику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це в суботу, 24 червня, після судового засідання повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує "Українська правда".

"Обрано запобіжний захід у вигляді 2 місяців цілодобового домашнього арешту на території м.Харків", - повідомила вона.

Прізвище та ім'я затриманого не розголошується.

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу для Гужви має розпочатися найближчим часом. Прокуратура проситиме для нього утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 3 млн. гривень.

Як відомо, раніше Максимець повідомила, що затриманий у "справі Гужви" посередник пішов на співпрацю зі слідством і дає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження.

Нагадаємо, що в четвер, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Країна.юа" Ігор Гужва, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами ГФС і прокуратури р. Києва затримано Гужва, який вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами генерального прокурора, у розпорядженні слідства є відео і фото докази даного правопорушення.

Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком. Як уточнила заступник головреда видання Світлана Крюкова, вся будівля бізнес-центру оточене співробітниками СБУ. Їх до 20 осіб.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Врешті-решт, Гужві вручили повідомлення про підозру.