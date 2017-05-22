Суд обрав запобіжний захід екс-працівнику НАБУ, якого підозрюють у хабарництві

Колишньому співробітнику Національного антикорупційного бюро, якого затримали на хабарі у 150 тисяч доларів, суд обрав міру запобіжного заходу.

"Екс-співробітнику НАБУ, затриманому на хабарі у 150 тис.дол, обрали арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у майже 15 млн грн", - повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що 19 травня Генеральна прокуратура заявила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

Згодом у НАБУ заявили, що працівник, про затримання якого повідомила напередодні секретар генпрокурора Лариса Сарган, не є співробітником НАБУ.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що колишній співробітник НАБУ Олександр Самковий, якого затримали за отримання хабара, вимагав гроші для чинних правоохоронців.