Суд обрав запобіжний захід фігуранту “газової справи” Дубневичів

Солом’янський районний суд Києва 18 січня розглянув клопотання НАБУ і САП про обрання запобіжного заходу колишньому директору ТОВ Енергія Ігорю Кучмі в рамках "газової справи" народних депутатів Богдана та Ярослава Дубневичів.

Так, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросили суд взяти Кучму під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі 230 млн грн, - повідомив кореспондент Наших грошей з зали суду.

Суд постановив взяти Кучму під варту з заставою 5 млн грн.

Зазначається, що 17 січня Кучмі було вручено повідомлення про підозру по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

При цьому, захист Кучми заперечує будь-яку його причетність до вчинення злочину.

Як повідомив прокурор, Кучма ігнорував усі виклики до НАБУ.

Нагадаємо, що у Львові затримали чотирьох чиновників, які реалізували схему з використання "пільгового газу" для власних потреб, чим завдали збитки Нафтогазу в розмірі 1,4 млрд грн.

Йшлося про керівництво ТОВ Енергія-Новий Розділ, ТОВ Енергія-Новояворівськ та ТОВ Енергія.

Бенефіціарами зазначених компаній виступають народні депутати від БПП брати Дубневичі.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро 16 січня затримали чотирьох співробітників компаній "Енергія - Новий Розділ", "Енергія - Новояворівськ" та "Енергія" (кінцеві бенефіціари - брати Дубневичі) за підозрою в розкраданні 300 млн куб м газу.

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Протягом 2013-2015 років фірми Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на суму - 1,43 млрд грн.

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