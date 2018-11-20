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Суд обрав запобіжний захід нападникам на депутата Найєма

Наступний судовий розгляд у справі запланований на 29 листопада
Шевченківський суд Києва ухвалив запобіжний захід нападникам на депутата Мустафу Найєма.
Суд обрав запобіжний захід нападникам на депутата Найєма Фото: Інформатор

Шевченківський суд Києва ухвалив запобіжний захід нападникам на депутата від "Блоку Петра Порошенка" Мустафу Найєма — 2 місяці особистих зобов’яань, інформує "Громадське".

Нагадаємо, 30 квітня четверо чоловіків - представників чеченської діаспори - напали на Найєма в центрі Києва через конфлікт на дорозі. Поліція затримала трьох підозрюваних. Саїтов, який безпосередньо вдарив депутата, вилетів у Баку.

24 липня Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт Саїтова, оскільки слідчий і прокуратура не довели, що підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшукЗгодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.

Пізніше стало відомо, що Азейрбаджан відмовив в його екстрадиції. У Генпрокуратурі стверджують, що Інтерпол не розглянув клопотання Нацполіції про публікацію на Саітова саме "червоної картки", яка дає підстави для затримання та екстрадиції.

 
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20 11 2018 16:11
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