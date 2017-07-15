Суд обрав запобіжний захід п'ятьом підозрюваним у розтраті коштів Львівського бронетанкового заводу

НАБУ та САП клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави 28,5 мільйонів гривень

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб усім п'ятьом затриманим, які підозрюються у розтраті коштів ДП "Львівський бронетанковий завод".

Як повідомили в НАБУ 15 липня, розміри застави, призначені судом в якості альтернативи арешту підозрюваних, коливаються від 1,6 млн грн до 2 млн грн.



"14 липня начальнику ЦБТУ ЗСУ (генерал-майору) суд призначив арешт з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн; у той час як розмір застави для начальника відділу ЦБТУ ЗСУ (полковника) та засновника комерційної структури, задіяної у схемі, склав 1,6 млн грн – для кожного", – повідомили в НАБУ.

Детективи НАБУ та прокурри САП клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави в розмірі предмету злочину – 28,5 млн. грн.

Нагадаємо, 15 липня директору ЛБЗ Роману Тимківу також було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Вчора Національне антикорупційне бюро затримало директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченка. Їх підозрюють у корупційній махінації.

Суть корупційної схеми полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а іноді й неробочі двигуни вже були колись продані: в 2008-2009 роках вони були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міноборони.

Зазначимо, що за результатами перевірок служби внутрішньої безпеки "Укроборонпрому" відсторонили 25 керівників державних підприємств та попередили розкрадання 631 мільйона гривень.