Суд обрав заступнику мера Запоріжжя запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави

Суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури Харківської області про застосування до Пустоварова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Червонозаводський районний суд Харкова обрав запобіжний захід заступнику мера Запоріжжя Анатолію Пустоварову у вигляді застави в розмірі 1,5 млн гривень.

Таке рішення оголосив головуючий суддя Віктор Єжов, повідомляють "Українські новини".

Суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури Харківської області про застосування до Пустоварова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Постанова підлягає негайному виконанню після її виголошення і може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів.

Як повідомляв iPress.ua, прокуратура Харківської області оголосила про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) четвертому фігурантові справи про запорізькі фіктивні тендери - 30-річному заступнику мера Запоріжжя Анатолію Пустоварову.

Нагадаємо, у четвер, 21 грудня, співробітники Служби безпеки України розпочали сотню обшуків у запорізьких чиновників.

Внаслідок обшуків затримано було заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка, його брата Марка, а також директора мелітопольського комунального підприємства Олега Обрізанова. Пустоварова правоохоронці затримати не змогли. Деякі ЗМІ повідомили, що він утік у рідну Горлівку на Донбасі, яка зараз підконтрольна "ДНР". 23 грудня Пустоваров знайшовся в Харкові. 27 грудня його адвокат повідомив, що заступника мера госпіталізували, але він не має наміру переховуватися і буде співпрацювати зі слідством.

Пустоварова разом з низкою обласних чиновників, серед яких лідер місцевої організації "Самопоміч", підозрюють у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем. За версією слідства, держслужбовці організували десяток фіктивних тендерів на благоустрій парків і дитячих стадіонів із заздалегідь визначеним переможцем на загальну суму близько 90 млн гривень.