Суд Одеси обрав запобіжний захід учаснику подій 2 травня, який переховувався від слідства

Суд відмовив йому в праві виходу під заставу

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою напередодні затриманому підозрюваному у "справі 2 травня".

Суд погодився з доводами прокурора про неможливість визначення застави у зв’язку з тяжкістю злочину, який призвів до загибелі людей.

Підозрюваний був затриманий правоохоронцями 9 березня. Він "брав активну участь у вказаних подіях та переховувався від органів слідства понад 3 роки", повідомляє прокуратура Одеської області.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і більше 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

3 травня 2014 року СБУ повідомила про затримання кількох громадян РФ, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях напередодні. Зокрема, Головне управління МВС України в Одеській області розпочало низку проваджень за фактами одержання травм і за фактом загибелі людей в місцях зіткнень проросійських і проукраїнських активістів.

Серед них Мефйодов Євген Ігорович, 1983 року народження, уродженець м. Йошкар-Ола. Він сповістив про те, що його батько працює в МНС РФ.

На початку квітня Мефйодов оголосив про початок голодування у зв'язку з тим, що суд не випустив його з СІЗО. У грудні 2015 року Мефйодов прямо в суді порізав собі руку, з-за того, що суд не випустив його під заставу.

Він провів у СІЗО близько 2 років. 27 квітня суд звільнив його з-під варти, однак Мефйодов був одразу затриманий за звинуваченням у здійсненні погроз свідкові.

Пізніше за ці провадження узялося Головне слідче управління МВС України в Одеській області. Деякі з цих справ вже передані до суду.

Найрезонансніша з них – справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Обвинуваченими у цій справі проходять понад 20 осіб, зокрема двоє громадян Росії. Всі – представники т. зв. антимайдану.

Крім того, прокуратура Одеської області та Генеральна прокуратура України розслідують діяльність посадових осіб ГУ МВС України в Одеській області та ГУ ДСНС України в Одеській області під час подій 2 травня.

Відомо також, що досудове слідство за як мінімум одним кримінальним провадженням щодо подій 2 травня проводить управління Служби безпеки України в Одеській області.