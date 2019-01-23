Суд оголосить вирок екс-президентові Януковичу 24 січня
"24 січня 2019 року о 09:00 в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Е в залі судових засідань №15 відбудеться оголошення вироку в кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича", - повідомляє прес-служба суду.
Екс-президента звинувачують у посяганні на територіальну недоторканність України, державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни.
Прокуратура просить суд заочно засудити Януковича за вказані злочини до 15 років позбавлення волі. Захист екс-президента просить суд виправдати його.
Суд вийшов для ухвалення вироку в дорадчу кімнату 5 грудня 2018 року. 30 жовтня 2018 року суд завершив дебати у справі Януковича, розпочаті 16 серпня. Янукович давав свідчення за допомогою відеозв'язку.
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