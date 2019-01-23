Суд оголосить вирок екс-президентові Януковичу 24 січня

Прокуратура просить суд заочно засудити Януковича за вказані злочини до 15 років позбавлення волі

Оболонський районний суд Києва в четвер, 24 січня, оголосить вирок колишньому президентові Віктору Януковичу, обвинуваченому в державній зраді.

"24 січня 2019 року о 09:00 в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Е в залі судових засідань №15 відбудеться оголошення вироку в кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича", - повідомляє прес-служба суду.

Екс-президента звинувачують у посяганні на територіальну недоторканність України, державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни.

Прокуратура просить суд заочно засудити Януковича за вказані злочини до 15 років позбавлення волі. Захист екс-президента просить суд виправдати його.

Суд вийшов для ухвалення вироку в дорадчу кімнату 5 грудня 2018 року. 30 жовтня 2018 року суд завершив дебати у справі Януковича, розпочаті 16 серпня. Янукович давав свідчення за допомогою відеозв'язку.