Суд оголосив повний текст рішення у справі про обрання запобіжного заходу Насірову

Солом'янський районний суд Києва в четвер оголосив повний текст рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою усуненому з посади голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову без його особистої присутності в залі суду.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суддя Олександр Бобровник близько 50 хвилин зачитував повний текст рішення, прийнятого 7 березня.

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

Як повідомлялося, увечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насирову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.