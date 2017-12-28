Суд оголосив вирок у справі Шуфрича-молодшого – один рік умовно

Сьогодні відбулося останнє засідання в судовому процесі над Шуфричем-молодшим

Нестору Шуфричу-молодшому, який збив у Києві людину, сьогодні, 28 грудня, суд виніс вирок.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат постраждалого В'ячеслав Лисенко.

Він розповів, що у четвер відбулося останнє засідання в судовому процесі над Шуфричем-молодшим.

"Вердикт суду: визнати Шуфрича винним в скоєнні правопорушення, призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік", - написав він.

"За чотири місяці потерпілий пережив кілька операцій, у тому числі на головному мозку, пройшов реабілітаційний курс. Між сторонами було укладено мирову угоду, у результаті якої Олексію виплатили моральний і матеріальний збиток у розмірі одного мільйона гривень. Так співпало, що саме сьогодні Олексій оформив договір купівлі будинку в Херсоні, звідки родом", - повідомив адвокат.

За словами Лисенка, у січні 2018 року Мельниченко зроблять імплантацію титанової пластини в череп і "тільки після відновлення від операції можна буде говорити про повернення до звичайного життя".

"Все лікування оплачує обвинувачений", - додав він.

Лисенко розповів, що Шуфрич під час суду "повівся людяно".

"Як представник потерпілого на суді я висловив волю Олексія: покарання має бути мінімальним у межах санкцій ст. 75 КК України", - написав він.

"Умови, що полегшують вину, обвинувачений виконав. Покарання, яке він отримав, у даній ситуації за законом є максимально суворим", - написав адвокат.

Нагадаємо, що у центрі Києва 26 серпня син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.

Згодом прокуратура повідомила про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, синові депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок").

Нестора Шуфрича-молодшого суд відпустив на поруки батька. При цьому в прокуратурі заявили, що будуть оскаржувати таку міру запобіжного заходу.