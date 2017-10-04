Суд ООН озвучив дату наступного рішення у справі Україна проти РФ
Відповідну заяву опубліковано в понеділок на сайті інстанції.
У ній вказано, що засідання пройде в Гаазі, початок заплановано на 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).
Як відомо, Міжнародний суд ООН в Гаазі приступив 6 березня до розгляду позову України, що вимагає притягнути до відповідальності Росію "за підтримку терористів" на сході України і за дискримінаційні дії в Криму.
Українська сторона наполягає, що РФ повинна нести відповідальність за порушення конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Позов був поданий раніше в 2017 році і стосується подій на сході України, зокрема, аварії малазійського "Боїнга", і в Криму.
Детальніше про перебіг судових засідань читайте у статті "За лаштунками Суду ООН: де заховані ризики для України".
Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.
Раніше ООН сформувала трибунал для розслідування справи діяльності Росії в Криму.
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