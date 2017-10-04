Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд ООН озвучив дату наступного рішення у справі Україна проти РФ

Позов був поданий раніше в 2017 році і стосується подій на сході України, зокрема, аварії малазійського "Боїнга", і в Криму
Міжнародний суд ООН 19 квітня оголосить рішення по забезпечувальних заходів в тяжбі між Росією і Україною.
Суд ООН озвучив дату наступного рішення у справі Україна проти РФ Фото: EPA/UPG

Відповідну заяву опубліковано в понеділок на сайті інстанції.

У ній вказано, що засідання пройде в Гаазі, початок заплановано на 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Як відомо, Міжнародний суд ООН в Гаазі приступив 6 березня до розгляду позову України, що вимагає притягнути до відповідальності Росію "за підтримку терористів" на сході України і за дискримінаційні дії в Криму.
Українська сторона наполягає, що РФ повинна нести відповідальність за порушення конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Позов був поданий раніше в 2017 році і стосується подій на сході України, зокрема, аварії малазійського "Боїнга", і в Криму.

Детальніше про перебіг судових засідань читайте у статті "За лаштунками Суду ООН: де заховані ризики для України".

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Раніше ООН сформувала трибунал для розслідування справи діяльності Росії в Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2017 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.