Гаазький суд оприлюднив текст позову України проти Росії
Текст документа на 45 сторінках опублікований на веб-сайті суду, - інформує LB.
Велика частина позову стосується обмеження прав кримських татар з боку влади Російської Федерації, яка анексувала Крим. У зв'язку з цим Україна потребує відновлення прав української і кримськотатарської громади на українському півострові.
Згідно з текстом позову, Україна просить визнати, що Росія порушила зобов'язання в рамках Конвенції з фінансування тероризму, надаючи допомогу незаконним збройним формуванням, що здійснюють терористичні акти в Україні. Зокрема мова йде про "ДНР", "ЛНР" і групу "Харківські партизани".
Україна вимагає заборонити російським чиновникам фінансувати тероризм і залучити всіх причетних до цього до відповідальності. Зокрема йдеться про міністра оборони РФ Сергія Шойгу, Володимира Жириновського, заступника Держдуми Сергія Миронова і Геннадія Зюганова.
Також українська сторона вимагає компенсацій всім, хто постраждав від дій проросійських терористичних формувань. Мова йде про цивільних жителів Волновахи, Маріуполя, Краматорська та Харкова. Також Росія повинна виплатити компенсацію сім'ям загиблих у катастрофі малазійського "Боїнга 777", збитого над Донбасом.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі почав вивчати матеріали про військові злочини Російської Федерації на сході України.
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