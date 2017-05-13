Суд ООН визначив графік процесу "Україна проти Росії" до літа 2019 року

Представники України, Росії та голова Міжнародного суду ООН Ронні Абрахам погодили графік подальшого розгляду звинувачень щодо порушення з боку РФ двох конвенції ООН.

Про це розповіла заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, що представляє уряд України на цих слуханнях, інформує "Європейська правда".

Вона підтвердила, засідання 12 травня в Гаазі "носило процедурний характер". Раніше МЗС вже повідомляв, що саме в цей день буде визначено календарний графік подальших судових процедур в МС ООН.

За словами Зеркаль, Україна має рік та 1 місяць для подання документів про дії російської сторони, цей термін спливає 12 червня 2018 року. Після цього російська сторона має точно такий термін для подання так званого контрмеморандуму – заперечень до даних, наданих українською стороною. Таким чином, позиція обох сторін буде в суду лише 12 липня 2019 року.

Далі суд має визначити новий графік для надання сторонами коментарів на позиції одна одної.

Зеркаль стверджує, що задоволена рішенням щодо календарного графіку. "Строки подання Меморандуму, 13 місяців, відповідають загальному наміру української сторони", - пояснила вона.

Ближчим часом Суд ООН має офіційно опублікувати дані про узгоджений календарний графік.

19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна проти Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи. Зокрема, суд визнав, що Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці "Україна проти Росії".

Однак, суд не знайшов підстав для введення додаткових заходів щодо Росії згідно Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, але підтримав позицію України в питанні расової дискримінації в Криму.

У МЗС України заявили, що рішення суду, який підтримав позицію української сторони у питанні дискримінації окупаційною владою Криму за національною ознакою, однак не визнав фінансування Росією тероризму, є "конструктивним підходом".

Президент України Петро Порошенко вважає важливим визнання позовів України проти Росії юрисдикцією Міжнародного суду ООН в Гаазі і сподівається на позитивне для Києва рішення судової інстанції після розгляду цих справ.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров заявив, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.