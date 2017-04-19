Суд ООН затвердив, що має право на запобіжні заходи за позовом "Україна проти Росії"

Голова Суду Ронні Абрахам заявив, що суперечку неможливо було вирішити за допомогою переговорів

Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна про Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду цієї справи.

Відповідну інформацію на відкритих слуханнях у Гаазі повідомив голова Суду Ронні Абрахам, інформує "Європейська правда".

Визнання юрисдикції prima facie є необхідною умовою для затверждення тимчасових заходів проти Росії

"Суд вважає, що принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію prima facie суду", - заяви він, коментуючи звинувачення України за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Стосовно Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна мала виконати низку умов, зокрема, щодо попередніх досудових консультацій з РФ. Суд ООН визнав, що Україна виконала ці вимоги, "виходячи із наданих записів зустрічей" (України та РФ).

"Видається що суперечку неможливо було вирішити за допомогою переговорів", - додав Ронні Абрахам.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Раніше ООН сформувала трибунал для розслідування справи діяльності Росії в Криму.