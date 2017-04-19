Суд ООН затвердив, що має право на запобіжні заходи за позовом "Україна проти Росії"
Відповідну інформацію на відкритих слуханнях у Гаазі повідомив голова Суду Ронні Абрахам, інформує "Європейська правда".
Визнання юрисдикції prima facie є необхідною умовою для затверждення тимчасових заходів проти Росії
"Суд вважає, що принаймні частина аргументів України підпадають під юрисдикцію prima facie суду", - заяви він, коментуючи звинувачення України за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Стосовно Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна мала виконати низку умов, зокрема, щодо попередніх досудових консультацій з РФ. Суд ООН визнав, що Україна виконала ці вимоги, "виходячи із наданих записів зустрічей" (України та РФ).
"Видається що суперечку неможливо було вирішити за допомогою переговорів", - додав Ронні Абрахам.
Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.
Раніше ООН сформувала трибунал для розслідування справи діяльності Росії в Криму.
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