Суд оштрафував екіпаж іноземного судна за відвідування портів в Криму

Зараз судно заарештовано і залишається в порту Рені (Одеська область)

Малиновський районний суд Одеси оштрафував сімох членів екіпажу корабля Sky Moon (прапор Танзанії) за відвідування портів в окупованому Росією Криму.

Про це розповів прес-секретар Військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачова, повідомляє Укрінформ.

"Малиновський районний суд Одеси задовольнив клопотання прокуратури і прийняв рішення про накладення штрафних санкцій на сімох членів екіпажу морського судна Sky Moon, які забезпечували неодноразові заходження судна у закриті порти Криму. За відвідування анексованої території морякам доведеться заплатити по 1 тисячі 700 гривень", - зазначила Стекачова.

Зараз судно пришвартоване в Ренійському порту Одеської області. У грудні минулого року суд його заарештував.

Крім того, Військова прокуратура Південного регіону України завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Сирії капітана судна Sky Moon.

При цьому наголошується, що за вчинення цього злочину до кримінальної відповідальності також залучається представник судновласника, який в грудні 2016 року намагався підкупити військового прокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники затримали іноземне судно Sky Moon, яке під прапором Танзанії незаконно заходило в окупований Крим.

На борту корабля знаходилися дев'ять членів команди (капітан судна та вісім членів екіпажу, громадяни Сирії).