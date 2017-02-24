Суд оштрафував екіпаж іноземного судна за відвідування портів в Криму
Про це розповів прес-секретар Військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачова, повідомляє Укрінформ.
"Малиновський районний суд Одеси задовольнив клопотання прокуратури і прийняв рішення про накладення штрафних санкцій на сімох членів екіпажу морського судна Sky Moon, які забезпечували неодноразові заходження судна у закриті порти Криму. За відвідування анексованої території морякам доведеться заплатити по 1 тисячі 700 гривень", - зазначила Стекачова.
Зараз судно пришвартоване в Ренійському порту Одеської області. У грудні минулого року суд його заарештував.
Крім того, Військова прокуратура Південного регіону України завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Сирії капітана судна Sky Moon.
При цьому наголошується, що за вчинення цього злочину до кримінальної відповідальності також залучається представник судновласника, який в грудні 2016 року намагався підкупити військового прокурора.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники затримали іноземне судно Sky Moon, яке під прапором Танзанії незаконно заходило в окупований Крим.
На борту корабля знаходилися дев'ять членів команди (капітан судна та вісім членів екіпажу, громадяни Сирії).
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