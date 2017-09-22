Суд оштрафував Саакашвілі на 3400 грн за перетин кордону
Відповідне рішення зачитав суддя Юрій Білоус в п'ятницю ввечері.
"Визнати винним Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича в незаконному перетині держкордону України", - повідомив він.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за рішенням суду Саакашвілі повинен заплатити штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).
Також Саакашвілі зобов'язали заплатити судовий збір в розмірі 320 грн.
Вказане рішення суду може бути оскаржене в суді вищої інстанції
Самого політика на цьому судовому засіданні не було - він проводив зустрічі в Черкаській області.
Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.
Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.
Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.
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