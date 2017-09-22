Суд оштрафував Саакашвілі на 3400 грн за перетин кордону

Відповідне рішення зачитав суддя Юрій Білоус в п'ятницю ввечері.

"Визнати винним Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича в незаконному перетині держкордону України", - повідомив він.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за рішенням суду Саакашвілі повинен заплатити штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).

Також Саакашвілі зобов'язали заплатити судовий збір в розмірі 320 грн.

Вказане рішення суду може бути оскаржене в суді вищої інстанції

Самого політика на цьому судовому засіданні не було - він проводив зустрічі в Черкаській області.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.