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Суд переніс апеляцію щодо Мартиненка

У свою чергу сам Мартиненко вважає неадкватною апеляцію прокурорів
Розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу екс-депутату Миколі Мартиненку пренесли на 12 травня.
Суд переніс апеляцію щодо Мартиненка Микола Мартиненко. Фото: УНІАН

Колегія суддів ухвалила таке рішення, тому що до апеляційного суду Києва не надійшли матеріали провадження з Солом'янського райсуду Києва, - повідомляє "Українська правда".

Судді запропонували перенести засідання на 12 травня 10.00. Прокурори та захист Мартиненка не заперечив.

У свою чергу сам Мартиненко вважає неадкватною апеляцію прокурорів.

"Це неадекватно (клопотання САП на оскарження рішення Солом'янського райсуду- ред.) Солом'яниський суд наклав на мене зобов'язання і я їх дотримуюся, хоч з ними не погоджуюся. Я готовий навіть цю міру виконувати", - зазначив після засідання Мартиненко.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн. 

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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03 05 2017 12:32
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