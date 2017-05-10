Суд переніс на 1 листопада засідання у справі Януковича
На сьогоднішньому засіданні прокурори заявили про наявність достатньої наявності доказів причетності Януковича до злочинної схеми з 6 екс-чиновників, які віддавали накази про розстріл учасників Революції гідності. Причиною перенесення засідання стала необхідність адвокатів ознайомитися з матеріалами справи - всього їх 90 томів, - повідомляє кореспондент "112 Україна". Початок - о 15:00.
Засідання прокоментував адвокат Януковича Віталій Сердюк.
"Добре, що і ця справа доходить до суду потроху, бо вже довго її розслідують. Я думаю, що вона дуже об'ємна, набагато об'ємніша, ніж справа про держзраду Януковича, тому вона буде дуже довго розглядатися", - прогнозує адвокат.
Він додав, що прокуратура хоче заочного судового розгляду - точнісінько, як у справі про держзраду.
3 жовтня Генпрокуратура України подала в суд клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно екс-президента Віктора Януковича. Йдеться про розслідування справи про масові побиття і вбивства учасників Євромайдану в Києві. Судовий розгляд за клопотанням було призначено на сьогодні.
Нагадаємо, всі провадження, які нині розслідуються щодо злочинів часів Революції гідності, будуть закриті через зміни до Кримінального процесуального кодексу, прийняті Верховною Радою 3 жовтня.
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