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Суд переніс розгляд апеляції на арешт Єфремова на 17 січня

Завтрашнє засідання суду перенесли
Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на продовження арешту екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова на 17 січня.
Суд переніс розгляд апеляції на арешт Єфремова на 17 січня Олександр Єфремов. Фото: Закон и Бизнес

"Суд перенесли на 17 січня у зв'язку з неповним складом колегії суду. Сьогодні повинні були розглядати скаргу захисту Єфремова на рішення Печерського суду про продовження його арешту до 22 січня", - повідомляє 112 Україна.

Зазначимо, що на завтра було призначено засідання у справі Єфремова у Сєверодонецьку.

Нагадаємо, що 1 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Олександра Єфремова на два місяці. Термін утримання під вартою закінчувався 28 вересня 2016 року.

Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, Єфремову ставиться пряма підтримка злочинної організації "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Термін попереднього тримання під вартою Єфремова спливав о 0:00 25 листопада.

В знак протесту проти того, що суддя Володимир Карабань не задовольняв клопотання адвокатів, Єфремов відмовився від своїх адвокатів.

Окрім того, 3 січня Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт у справі, де йому інкримінується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ряд інших злочинів.

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05 01 2017 23:49
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