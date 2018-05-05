Суд переніс розгляд справи бразильця, який воював за "ДНР", на 7 травня
"Сьогодні нам стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області, який повинен був розглянути і провести підготовче засідання у справі Рафаеля Маркуса Лусваргі 6 червня, переніс дату підготовчого засідання на понеділок, 7 травня. Зараз готуємо документи для відрядження прокурора для участі в цьому засіданні", - повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, повідомляє УНІАН.
За словами Максимець, 7 травня прокурор клопотатиме в суді про обрання Лусваргі запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Тим часом в СБУ заявили, що не можуть розголошувати нинішнє місцезнаходження громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на Донбасі на стороні "ДНР", повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Служба безпеки не може розголошувати місцезнаходження Лусваргхі наразі, оскільки це не дозволяє українське законодавство. СБУ вжила всіх необхідних заходів, щоб ця особа в установленому порядку взяла участь у відповідному судовому процесі", - повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
Вона також зазначила, що СБУ вже поінформувала органи прокуратури щодо обставин, які необхідно врахувати при обранні запобіжного заходу Лусваргі.
Нагадаємо, в Києві праворадикали затримали бойовика так званих угруповань "ЛНР" і "ДНР", бразильця Рафаеля Лусваргі.
Додамо, що Лусваргі, який воював на Донбасі на боці бойовиків "ДНР", опинився на волі і зараз живе у Свято-Покровському Голосіївському монастирі Української православної церкви (Московський патріархат).
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