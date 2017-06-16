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Суд переніс засідання у справі Януковича на 26 червня

Суд також відмовив у заочному провадженні у справі
Наступне засідання Оболонського районного суду по справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича відбудеться 26 червня.
Суд переніс засідання у справі Януковича на 26 червня Віктор Янукович. Фото: yes-ukraine.org

Справа буде розглядатися по суті.

У той же час суд відмовив у заочному провадженні щодо Януковича, - повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, на засіданні 29 травня захист Януковича попросив суд забезпечити явку генпрокурора Юрія Луценка. Також адвокати підсудного заявили про намір просити викликати до суду для допиту Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова і спікера ВР Андрія Парубія. У свою чергу Парубій повідомив, що вже давав свідчення в ГПУ.

Засідання продовжилося 16 червня.

Ззначимо,Оболонський райсуд Києва готовий забезпечити охорону для екс-президента Віктора Януковича в Україні, якщо його захист клопотатиме про це.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

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16 06 2017 11:56
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