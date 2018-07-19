Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Суд підтримав позицію киян у справі про борги Київенерго

Ні Київтеплоенерго, ні територіальна громада Києва не повинні відповідати за борги "Київенерго" перед Нафтогазом
Господарський суд Києва виніс вирок, у якому підтримав позицію київської влади щодо успадкування комунальним підприємством Київтеплоенерго боргів компанії Ріната Ахметова "Київенерго".
Суд підтримав позицію киян у справі про борги Київенерго Фото: zn.ua

"Ні Київтеплоенерго, ні територіальна громада Києва не повинні відповідати за борги "Київенерго" перед Нафтогазом", - повідомив суддя під час зачитування вироку,  повідомляє УНІАН.

Згідно з рішенням суду, позиція Нафтогазу про те, що київське комунальне підприємство Київтеплоенерго, яке взяло на баланс активи приватного "Київенерго" та тому має взяти на баланс його зобов’язання, не відповідає вимогам українського законодавства.

Нагадаємо, близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".

Раніше у Київраді ухвалили рішення про створення комунального підприємства Київтеплоенерго, яке має взяти на баланс тепломережі від ПАТ "Київенерго", включаючи котельні. Передача цих об’єктів запланована на найближчий час.

В той же час, у новоствореному комунальному підприємстві відмовляються ставати правонаступниками боргів "Київенерго", через що у Нафтогазі відмовляються постачати газ.

Також Нафтогаз подав зустрічний позов на Київтеплоенерго, у якому вимагає визнати за компанією правонаступництво за боргами "Київенерго".

Раніше в КМДА повідомляли, що не збираються "успадковувати" борги "Київенерго" перед Нафтогазом. В газовій компанії повідомили, що це суперечить законодавству, а київська влада "чинить на Нафтогаз публічний тиск".

Нафтогаз, у свою чергу, заявив, що постачатиме газ Київтеплоенерго після вирішення питання із заборгованістю.

Також повідомлялось, що процес завершення угоди влади Києва з ПАТ "Київенерго" не спричинить підвищення тарифів на опалення та гарячу воду для мешканців столиці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2018 14:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.