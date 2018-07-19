Суд підтримав позицію киян у справі про борги Київенерго
"Ні Київтеплоенерго, ні територіальна громада Києва не повинні відповідати за борги "Київенерго" перед Нафтогазом", - повідомив суддя під час зачитування вироку, повідомляє УНІАН.
Згідно з рішенням суду, позиція Нафтогазу про те, що київське комунальне підприємство Київтеплоенерго, яке взяло на баланс активи приватного "Київенерго" та тому має взяти на баланс його зобов’язання, не відповідає вимогам українського законодавства.
Нагадаємо, близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".
Раніше у Київраді ухвалили рішення про створення комунального підприємства Київтеплоенерго, яке має взяти на баланс тепломережі від ПАТ "Київенерго", включаючи котельні. Передача цих об’єктів запланована на найближчий час.
В той же час, у новоствореному комунальному підприємстві відмовляються ставати правонаступниками боргів "Київенерго", через що у Нафтогазі відмовляються постачати газ.
Також Нафтогаз подав зустрічний позов на Київтеплоенерго, у якому вимагає визнати за компанією правонаступництво за боргами "Київенерго".
Раніше в КМДА повідомляли, що не збираються "успадковувати" борги "Київенерго" перед Нафтогазом. В газовій компанії повідомили, що це суперечить законодавству, а київська влада "чинить на Нафтогаз публічний тиск".
Нафтогаз, у свою чергу, заявив, що постачатиме газ Київтеплоенерго після вирішення питання із заборгованістю.
Також повідомлялось, що процес завершення угоди влади Києва з ПАТ "Київенерго" не спричинить підвищення тарифів на опалення та гарячу воду для мешканців столиці.
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